Tennis terza categoria: la Vittorino si impone Travo con Michele Pontoglio

Continua con ottimi risultati la stagione sportiva degli atleti della squadra agonistica di tennis della Vittorino da Feltre. Nei giorni scorsi, infatti, Michele Pontoglio (3.1), giovane portacolori della squadra biancorossa allenata da Marcello Griffini, Lorenzo Garberi e Patricia Chirea reduce dalla finale play-off per la promozione in Serie C, si è imposto al torneo maschile di Terza categoria andato in scena sui campi del TC Ballerini di Travo.

Pontoglio ha guadagnato l’accesso alla finale dopo essersi imposto prima con Roberto Zurlini (6-3, 6-2 i parziali) e successivamente al tie-break contro Marco Toloni (5-7, 6-2, 10-6). Nell’atto conclusivo del torneo, l’atleta della Vittorino da Feltre si è confrontato con Mauro Levi del TC Capriolo (Brescia) in un match equilibrato e ben giocato da entrambi i contendenti. Una finale che non ha mancato di regalare giocate spettacolari al numeroso pubblico presente, e che ha meritatamente premiato Pontoglio in virtù di una miglior continuità di gioco e di una maggiore precisione soprattutto negli scambi da fondo campo. Una finale subito in salita per il portacolori della Vittorino, costretto a rincorrere dopo lo svantaggio accusato nel primo set vinto da Levi (7-6), ma capace di ristabilire l’equilibrio nel secondo set (6-4) e di aggiudicarsi il match e il trofeo dopo un lungo tie-break (12-10).

Ottima l’organizzazione del torneo da parte dei dirigenti del TC Ballerini, così come il lavoro svolto dal giudice arbitro Giusy Braghieri.