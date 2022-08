Continua la preparazione di Piace e Fiorenzuola, 1-0 dei rossoneri contro la Voltrese

Ultimi impegni prima di Ferragosto per le due squadre piacentine impegnate nel campionato di Serie C, che com’è ormai noto, inizierà con almeno una settimana di ritardo, il 4 settembre. I giri del motore vanno comunque tenuti caldi, con allenamenti e incontri amichevoli.

Il Fiorenzuola di mister Tabbiani prosegue nel suo percorso con l’allenamento congiunto che si è tenuto ieri al comunale contro la Voltrese, formazione di Eccellenza ligure. Le gambe sono apparse pesanti per il carico di lavoro e i rossoneri hanno battuto 1-0 gli avversari solo nel finale grazie a un gol di Oneto, molto più probante sarà il prossimo test di sabato in casa del Novara.

Nello stesso giorno tornerà in campo anche il Piacenza per un allenamento congiunto al campo della tangenziale contro la Varesina. I biancorossi saranno poi protagonisti di altre amichevoli in provincia, la volontà della società è di preparare la squadra per l’inizio della stagione affrontando formazioni di Serie C di altri gironi.