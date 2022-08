Pallavolo, Gas Sales e Corona Volley di Cremona in sinergia per il settore giovanile

Per la stagione 2022-2023 nasce la collaborazione tra il settore giovanile di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza e la Polisportiva Corona di Cremona. L’accordo punta soprattutto alla formazione degli allenatori. “Vogliamo ampliare i nostri confini – sottolinea Renato Barbon, responsabile tecnico della società piacentina – e aprire le nostre porte a nuove collaborazioni. Crediamo che questa collaborazione possa oltre che portare più pubblico alle partite della prima squadra anche permettere a tutti i ragazzi di confrontarsi con nuove realtà. E magari scoprire anche qualche giocatore interessante per il futuro. Gli allenatori della Polisportiva Corona hanno già iniziato nei mesi scorsi a vedere i nostri allenamenti, presto anch’io andrò da loro per vedere i loro metodi di lavori, sono particolarmente soddisfatto di questa nuova collaborazione”.

“Il settore giovanile maschile è un progetto su cui stiamo lavorando tra mille difficoltà da diversi anni – spiega Gabriele Montano, direttore tecnico della Polisportiva Corona di Cremona – con questa collaborazione di grande prestigio facciamo un ulteriore passo avanti mettendoci nelle condizioni di garantire ai nostri atleti un percorso chiaro”.