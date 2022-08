Il record personale non basta: Carini quarto nella finale europea dei 200 Farfalla

Si ferma ai piedi del podio il volo del nuotatore piacentino Giacomo Carini nella finale dei 200 metri Farfalla agli Europei di Roma. Non gli è bastato il record personale di 1’55″17 per agguantare una medaglia: per lui un quarto posto carico di rammarico, dietro gli ungheresi Milak e Marton e all’altro azzurro Razzetti. “Potrei dire che il tempo mi soddisfa – ha commentato Carini al termine ai microfoni della Rai – ma con questo risultato un po’ di rammarico c’è”.

