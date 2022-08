A Vigolzone un Piacenza apparso affaticato perde 1-0 contro il Pontedera

Tribuna gremita di tifosi a Vigolzone per assistere e tifare i biancorossi nell’ultima amichevole in vista dell’inizio della prossima stagione. Basta però un calcio di rigore di Cioffi al Pontedera per battere un Piacenza apparso appannato rispetto alle ultime uscite. L’amichevole post Ferragosto termina dunque con un passivo minimo per i biancorossi, che hanno comunque dato tutto in termini di impegno.

Quello del Piacenza è un 4-4-2 mobile, con capitan Cesarini libero di svariare sulla trequarti e gli esterni Zunno e Munari che attaccano spesso la profondità. I primi tentativi sono della squadra ospite, un tiro-cross di Mutton insidioso che però non trova compagni liberi sul secondo palo, e una conclusione da fuori area di Cioffi bloccata da Rinaldi senza problemi. Il Pontedera dimostra buona personalità e un gioco efficace sulle fasce, su un altro cross rasoterra Rizza rischia l’autorete.

Dopo un primo tempo in cui i biancorossi non hanno mai impensierito il portiere avversario, nel secondo tempo Scalise ha ricominciato con gli stessi undici, eccezion fatta per Morra che prende il posto di Rossetti. L’attaccante trova anche il gol, ma viene pizzicato in posizione di fuorigioco. Valido invece il vantaggio del Pontedera, Cioffi ruba palla ed entra in area, Palazzolo lo stende ed è calcio di rigore che lo stesso giovane attaccante trasforma con freddezza.