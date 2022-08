Fiorenzuola, oggi al “Pavesi” test con il Trento dell’ex Luca Ferri

In attesa che la Lega Pro possa finalmente stilare i calendari del campionato di serie C (prima giornata fissata per il 4 settembre), prosegue la fase di preparazione per il Fiorenzuola. Oggi i rossoneri sfidano al “Pavesi” il Trento. Test probante per i valdardese che, dalle 18, se la vedranno con una delle formazioni più accreditate del girone A per un ruolo da protagonista del raggruppamento. Sarà la prima volta da ex per Luca Ferri, mentre tra i piacentini potrebbe già essere tempo d’esordio per il neo arrivato Elia Giani, tornato in prestito dal Pisa dopo l’ottimo finale della scorsa stagione con la maglia rossonera. Assenti certi Scardina (malanno muscolare in via di risoluzione) e Cavalli, reduce dall’intervento chirurgico susseguente alla lesione del menisco mediale del ginocchio destro.

