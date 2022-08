Il piacentino Francesco Gualtieri primo tra gli italiani al triathlon di Embrun

In terra francese, il primo degli italiani a tagliare il traguardo dopo una competizione a dir poco massacrante è un piacentino: Francesco Gualtieri, atleta che corre per la società K3 Triathlon di Cremona, ha guidato il gruppo degli azzurri presenti all’Embrunman, il triathlon a lunga distanza che si tiene il 15 agosto di ogni anno intorno a Embrun nelle Hautes-Alpes, in Francia.

Una competizione davvero riservata ai più “tosti”, con quasi 1.000 partenti al via che si sono sfidati sulle distanze dei 3,8 chilometri a nuoto, 188 chilometri in bicicletta con un dislivello positivo di 3800 metri, e infine sulla classica maratona da 42 chilometri con 400 metri di dislivello positivo. 18 in tutto gli italiani che hanno partecipato, e a metterli tutti in fila è stato proprio Gualtieri, che ha colto il primo posto nel gruppo azzurro e il 14esimo assoluto terminando la gara in 10h30’48”. Primo assoluto della classifica maschile l’olandese Niek Heldoorn con il tempo di 9h30′.

