Il Piace rinforza la difesa con il giovane Lorenzo Masetti, in arrivo dal Pisa

E’ Lorenzo Masetti l’ultimo acquisto in ordine di tempo del Piacenza Calcio. Il difensore classe 2001 arriva in prestito dal Pisa: per lui contratto fino al 30 giugno 2023. Cresciuto tra i settori giovanile di Empoli e Pisa, Masetti ha esordito tra i professionisti

in con i nerazzurri nella stagione 2020/21. La scorsa stagione ha vestito la maglia dell’Ancona nel girone C di Serie C, giocando anche i playoff. In totale ha collezionato 40 presenze con il club marchigiano, impreziosite da due assist.

© Copyright 2022 Editoriale Libertà