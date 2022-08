Indice di sportività: Piacenza recupera dieci posizioni e si classifica 40° in Italia

Secondi i dati elaborati da Il Sole 24 Ore, Piacenza occupa la 40° posizione nella speciale classifica nazionale della sportività, che definisce i territori italiani a maggiore vocazione sportiva. La nostra provincia recupera ben 10 lunghezza rispetto all’anno scorso (50° posto), dopo il 42° toccato nel 2020.

viene calcolato tenendo conto di 32 indicatori suddivisi in quattro categorie: struttura sportiva, sport di squadra, sport individuali, sport e società.

A livello nazionale è Trento ad occupare il primo posto, seguito da Bolzano e Trieste, mentre in quarta posizione si classifica Cremona. In Emilia Romagna la città che gode del posizionamento migliore è Bologna, 14° in classifica, con alle spalle Reggio Emilia (26°), Rimini (28°), Modena (29°), Parma (35°), Ravenna (36°), Piacenza (40°), Ferrara (52°) e Forlì-Cesena (55°).

I risultati migliori nella nostra provincia sono quelli relativi agli sport di squadra, con rugby (5° posto) e volley (6° posizione). Per quanto riguarda il calcio professionistico Piacenza si colloca al 19° posto. Male, invece, se guardiamo al calcio dilettanti, con quello piacentino che occupa il sestultimo posto a livello nazionale (ultimi nella nostra regione).

Negli sport individuali, Piacenza eccelle nei motori (8° posto), mentre va decisamente peggio per quel che concerne la categoria “sport e società”, con la nostra provincia che si attesta in 62° posizione. Penultimo posto nazionale, invece, per quanto riguarda la voce “formazione per lo sport”: un dato che fa certamente riflettere.