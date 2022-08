Il Piacenza Baseball apre i playoff con un bel pareggio contro Reggio Emilia

Si conclude in parità il round casalingo della playoff tra Piacenza e Reggio Emilia. Al De Benedetti i biancorossi si aggiudicano gara 1, giocata sabato, grazie al triplo di Calderon, mentre cedono gara 2, giocata ieri, con un punteggio di 9-2 che non ammette discussioni. Ed ora la squadra di Giangio Marenghi è attesa a Reggio Emilia per le restanti due gare di ritorno, che potrebbero diventare cinque nel caso di un nuovo pareggio.

