Karate, Giulia Ghilardotti convocata per un raduno con gli atleti delle Olimpiadi

Giulia Ghilardotti, atleta plurititolata del Karate Piacenza Farnesiana, è stata convocata dalla Fijlkam (Federazione italiana judo lotta karate arti marziali) per un raduno di quattro giorni presso il centro Olimpico federale di Ostia (Roma). L’atleta piacentina era già stata convocata a numerosi allenamenti della nazionale azzurra, ma stavolta la convocazione è ancora più prestigiosa, dato che si tratta di un raduno ristretto della nazionale assoluta: per ogni categoria di peso sono infatti convocati dai tre ai cinque atleti di tutta Italia, compresi i professionisti dei gruppi militari sportivi che hanno partecipato alle Olimpiadi di Tokyo e in particolare con Luigi Busà, medaglia d’oro, e Viviana Bottaro, medaglia di bronzo alla recente rassegna a cinque cerchi.

L’atleta piacentina di diciannove anni è allenata dal maestro Gian Luigi Boselli, dall’allenatore Pier Paolo Cagnoni e dal tecnico Giorgio Livelli da ben quattordici anni Il talento della portacolori piacentina è testimoniato dall’impressionante curriculum, tra cui spiccano i titoli di campionessa d’Italia nel 2017, 2018, 2020 e 2022, una medaglia di bronzo ai campionati italiani nel 2016 e nel 2019, un argento europeo a Sochi e varie convocazioni in Nazionale.