Piace, si ricomincia: alle 20.30 esordio in campionato sul campo della Pergolettese

Ha tutte le intenzioni di regalare la prima gioia stagionale ai propri tifosi il Piacenza Calcio che questa sera alle 20.30 si presenterà sul campo della Pergolettese, per la prima di campionato. Un Piace profondamente rinnovato dalla sessione estiva di mercato, che ha portato in biancorosso la bellezza di 15 volti nuovi, a partire dal tecnico Manuel Scalise, debuttante su una panchina di Serie C. Inutile dire che le ambizioni sono quelle di una salvezza tranquilla, come più volte ripetuto dalla dirigenza, anche se è chiaro che tifosi (e non solo loro) confidano in un aggancio alla zona playoff.

Le parti nobili della classifica, a bocce ferme, spettano a Vicenza, Padova, Pordenone, Feralpi e Triestina: rimane da capire se questo Piace può o meno inserirsi nei piani medio-alti. Stasera, intanto, mancheranno all’appello capitan Cesarini, che deve scontare una squalifica. Out anche Rizza e Morra. Con ogni probabilità, i biancorossi si schiereranno con il 4-4-2 con Tintori tra i pali, Parisi, Cosenza, Nava e Capoferri in difesa, Munari, Nelli, Suljic e Zunno a centrocampo, con la coppia Biancheri e Rossetti in attacco.

Probabili formazioni

PERGOLETTESE (3-5-2): Rubbi; Piccinini, Lucenti, Lambrughi; Bariti, Artioli, Mazzarani, Andreoli, Villa; Guiu Vilanova, Volpe. A disposizione: Tonoli, Bevilacqua, Gabelli, Verzeni, Tacchinardi, Vitalucci, Iori, Corti, Abiuso, Doldi, Pessolani, Randazzo, Cancello, Giambertone. All. Fabbro.

PIACENZA (4-4-2): Tintori; Parisi, Cosenza, Nava, Capoferri; Munari, Suljic, Nelli, Zunno; Rossetti, Biancheri. A disposizione: Rinaldi, Vianni, Lamesta, Onisa, Palazzolo, Giacchino, Frosinini, Conti, David, Boffini, Ruiz. All. Scalise.

Arbitro: Mucera (Palermo), assistenti Pelosi (Ercolano) e Rinaldi (Pisa), quarto ufficiale Selvatici (Rovigo).