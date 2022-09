Calcio dilettanti, domenica di forti emozioni. Bene le piacentine in Eccellenza

La domenica calcistica ha regalato tanti gol, emozioni e partite divertenti. Partendo dal campionato di Eccellenza, buoni i risultati delle tre piacentine che si rifanno dopo la falsa partenza della settimana scorsa. Grande prestazione del Nibbiano trascinato da uno straripante Minasola che con tre reti manda ko il Rolo, regalando l’immediato riscatto alla squadra di mister Rossini. Minasola ha spaccato e chiuso la contesa con abbondante anticipo rispetto al triplice fischio, meritando sia la standing ovation che il pallone della partita.

Prima gara casalinga invece per la Castellana Fontana di fronte ai reggiani del Boretto. Gli uomini di Costa non sono però andati oltre al 2-2, nonostante il doppio vantaggio iniziale e qualche occasione per strappare la vittoria nel finale. Tutto sommato, il primo punto del campionato (dopo il pesante 5-0 in casa del Borgo San Donnino) è comunque da tenere stretto, specie dopo aver rischiato qualcosa negli ultimi minuti.

Tanti applausi e grande soddisfazione per l’Agazzanese, che sul proprio campo piega la più quotata Vignolese per 2-0. Grande gara, mai in discussione per i ragazzi di Piccinini, che grazie ai gol di Delfanti e Vago si tengono stretti tre preziosi punti.

In Coppa di Promozione, ha rubato la scena il derby tutto piacentino tra Gotico e Carpaneto Chero. Vinto dai biancorossi guidati da mister Achilli per 3-2 dopo una partita incerta fino al triplice fischio. Il gol della vittoria è firmato dall’ex Raggi. Già fuori dai giochi invece l’Alsenese sconfitta in casa 3-4 dal Noceto e la Pontenurese che ha perso 1-0 a Carignano. Il Vigolo passa il turno vincendo 1-0 contro il Team Traversetolo; servono invece ben 17 rigori per decretare la vittoria della Bobbiese contro il Felino.

