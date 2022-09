Dilettanti in campo dalla Promozione alla Terza per le prime sfide di Coppa

Oggi tutte in campo alle 15.30 le realtà del calcio dilettanti piacentino, tra la seconda giornata del campionato d’Eccellenza e la “prima” ufficiale in Coppa per tutte le altre dalla Promozione alla Terza: una sorta di “prova generale” ad una settimana dall’avvio dei rispettivi campionati.

PROMOZIONE

Sul fronte Promozione ultimo test in prossimità dei nastri di partenza della competizione più importante, nell’odierno primo turno di Coppa ad eliminazione diretta. L’unico derby in programma è quello del “Levoni”, tra il quotato Gotico Garibaldina e la matricola Carpaneto Chero. Al “Candia-Lucio Bianchi” di Bobbio la sfida tra due realtà tra le più accreditate per il titolo quali la compagine neroverde di Ciotola ed il Felino di mister Apolloni. Non da meno quella che si gioca a Carignano, tra la locale squadra di Melotti e la Pontenurese di Dario Bongiorni. Tese a rifinire al meglio il rodaggio anche l’Alsenese di Guarnieri ed il Vigolo di Forlini, entrambe tra le mura amiche rispettivamente di fronte al Noceto e al Team Traversetolo.

COPPA EMILIA PRIMA CATEGORIA

In cerca di primi acuti simbolici o comunque di migliore messa a punto dei meccanismi, le compagini di Prima Categoria sono pronte a tuffarsi nelle gare di Coppa, con la conferma della formula ad eliminazione diretta in luogo degli ormai remoti quadrangolari che caratterizzavano la prima fase. Qui, eccezion fatta per il Fiore Pallavicino di patron Rizzo e mister Zerbini (che va a giocarsela a domicilio dell’Audax Fontanellatese), spazio immediato a cinque derby: la Sannazzarese di Di Donna ospita il neopromosso Junior Drago di Brusi, lo Sporting di Agosti riceve la visita dell’altra matricola, la Lugagnanese di Brodesco; al “Cementirossi” il derby della Val Nure tra la Pontolliese Gazzola di Paganini e il Vigolzone di Stefanelli. A Sarmato i biancazzurri di Carignano se la vedono con la Spes di Soressi, mentre a Ziano i grigiorossi di Viciguerra affrontano la Borgonovese di Ferranti.

COPPA EMILIA SECONDA CATEGORIA

Già qualificata per sorteggio al secondo turno il Bobbio 2012 Perino, qui verrà ripescata alla fase successiva la squadra col miglior score tra le perdenti delle gare odierne. Questo il programma completo per quanto riguarda la nostra zona territoriale. Podenzano-Pianellese, Gossolengo Pittolo-San Giuseppe, San Rocco-San Nicolò, Rottofreno-Virtus San Lorenzo, Salicetese-RiverNiviano, Arquatese-A.C.Libertas, San Corrado-Gropparello, Travese-Corte Calcio, Pro Villanova-Gragnano, San Lazzaro-Cadeo.

COPPA PROVINCIALE

Le riforme del governo Alberici hanno posto questa competizione in second’ordine rispetto agli ampliati playoff di campionato, ma il suo fascino resta intatto, come la voglia di tutte le contendenti di mettere in bacheca l’ambito trofeo in abbinata al comunque possibile ripescaggio al piano superiore. Il via con queste sfide: Academy Moretti-Turris, Folgore-Besurica, B.F.Farini Bettola-Virtus Piacenza, Bivio Volante-San Filippo Neri, Primogenita-Caorso, Gerbidosipa-Alseno Calcio, Vernasca-Podenzanese, San Polo-Fulgor Fiorenzuola.