È partita la nuova stagione di Serie C e puntuale stasera torna in onda Zona Calcio, la trasmissione di Telelibertà che da oltre 20 anni accompagna tutte le squadre piacentine.

Alle 20.30 l’anteprima, poi dalle 20.45 la diretta con ospiti, immagini, interviste e commenti. E soprattutto: tanti gol.

Zona Calcio 2022-23 vedrà tante conferme, ma anche diverse importanti novità. Accanto al vicedirettore Michele Rancati arriva la co-conduttrice Giulia Urbani, che molti conosceranno come volto di numerose pubblicità nazionali e locali, protagonista anche di alcuni importanti programmi Rai.

Intoccabile il poker di opinionisti, i giornalisti di Libertà Giorgio Lambri, Paolo Gentilotti, Marco Villaggi e Corrado Todeschi.

Tra le conferme anche la squadra dei tecnici, guidata da Giuseppe Piva, Matteo Capra, Filippo Adolfini e Davide Franchini.

Come sempre spazio a tutte le squadre piacentine: Piacenza e Fiorenzuola in primis, ma anche tutte le categorie del calcio dilettanti, dall’Eccellenza alla Terza.

Saranno ovviamente sempre attivi sia la email ([email protected]), sia il numero di cellulare per messaggi sms e Whatsapp (3355438909), a cui inviare domande, commenti e considerazioni per gli ospiti in studio.

Appuntamento quindi dalle 20.30: Telelibertà è visibile sul canale 76 del digitale terreste e in streaming sul sito www.liberta.it.

