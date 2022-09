Condotta violenta durante Pergolettese-Piacenza: mille euro di multa a Parisi e Suljic

Una giornata di squalifica e mille euro di multa ciascuno: è quanto ha stabilito il giudice sportivo nei confronti di Tino Parisi e Kazim Suljic, i giocatori del Piacenza Calcio espulsi durante la sfida in casa della Pergolettese di sabato scorso valida come prima di campionato (e terminata 2-1 per i cremaschi).

“Parisi – si legge nel comunicato diffuso dalla Lega Pro – al 35° del secondo tempo ha tenuto una condotta violenta nei confronti del calciatore avversario (Andrea Mazzarani), spingendolo nella porta avversaria, facendolo cadere a terra e provocando la reazione violenta dello stesso”.

Suljic è stato invece punito “per avere, al 23° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a gioco in svolgimento, nel tentativo di giocare il pallone lo colpiva con i tacchetti esposti al di sopra della caviglia con vigoria sproporzionata”.

Una giornata di squalifica, in questo caso senza multa, anche per Marco Zunno.