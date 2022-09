Gas Sales Bluenergy Volley, Alonso e Basic: “Importante vincere di squadra”

La Filiale Adecco di Piacenza ha tenuto a battesimo il primo momento ufficiale della carriera biancorossa dello schiacciatore Luka Basic, del centrale cubano Roamy Raul Alonso Arce, dello scout man Giuseppe Amoroso e del medico sociale dottor Francesco Zucchi.

“Basic e Alonso sono giocatori importanti – ha dichiarato Hristo Zlatanov, direttore generale di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza – nel nostro gruppo non esistono titolari o riserve ma settimana dopo settimana Bernardi deciderà chi mandare in campo in base a quanto visto in settimana. Il nostro obiettivo è lottare alla pari con tutti, alcuni avversari sono più attrezzati di noi almeno sulla carta ma come sempre è il campo che alla fine parla”.

Messaggio chiaro e preciso. Subito afferrato da Luka Basic e Royal Raul Alonso Arce.

Luka Basic, schiacciatore francese alla sua quinta stagione in Italia, quarto posto ai Giochi del Mediterraneo con la Francia di cui era portabandiera sottolinea: “Quando è arrivata la chiamata di Piacenza è stato facile dire di sì, la squadra è forte, ogni anno compie uno step sempre più importante ed io voglio aiutare a fare un ulteriore step”.

Parla sempre al plurale Basic: “Siamo 14 giocatori che lavoreranno per ottenere il massimo indipendente a chi scenderà in campo ogni volta, l’importante è vincere di squadra. Stiamo lavorando bene, attendiamo con ansia i giocatori ora impegnati nei Mondiali. Italia e Francia? Io tifo Francia ma il fatto che ci siano quattro giocatori di Piacenza è una cosa molto bella”.

I Mondiali lui non li ha potuti giocare per un problema al ginocchio: Roamy Raul Alonso Arce da qualche giorno è aggregato al gruppo, lavoro differenziato per lui.

“Sto bene – ha sottolineato il centrale cubano – e mi è dispiaciuto non andare ai Mondiali, ho subito iniziato a lavorare per recuperare ed essere pronto per la nuova stagione, lo staff medico mi sta aiutando tantissimo. Simon mi ha sempre parlato bene della città e sono contento di essere qua, era un sogno venire a giocare qui e sto constatando con i miei occhi che quanto mi diceva Simon era tutto vero”.

E a proposto di staff nuovo lo scout man: Giuseppe Amoroso, leccese, classe 1977.

“Sono arrivato – sottolinea – in una società e squadra importante, ai massimi livelli e questo mi permetterà di crescere ulteriormente”.

Staff medico che per la prossima stagione vedrà la presenza anche del dottor Francesco Zucchi, piacentino, medico chirurgo specialista in medicina fisica e riabilitativa.

“La collaborazione è iniziata nel migliore dei modi con tutto lo staff – dice – per consentire ai giocatori di potere dare il massimo in ogni momento della stagione che sarà lunga e ricca di impegni”.

“Siamo contenti – ha sottolineato Massimo Silingardi Head of Operations Lombardia Sud Adecco – di potere continuare la sponsorizzazione con Gas Sales Bluenery Volley Piacenza. Abbiamo una storia importante di sponsorizzazioni alle spalle dal calcio al ciclismo, siamo presenti a Piacenza da 25 anni, il volley è uno sport eterogeno e per questo ancora più interessante. Vogliamo continuare ad investire su questo territorio che è sempre più centrale, con Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza è stato amore a prima vista, entrambi abbiamo passione e voglia di valorizzare dei giovani”.

Valentina Oddo, direttore della filiale Adecco di Piacenza ha comunicato alcune novità in vista della nuova stagione: “Saremo presenti al PalabancaSport con uno stand con le nostre offerte di lavoro in alcune occasioni. La prima il 16 ottobre, quindi il 13 e 27 novembre, il 29 gennaio e il 12 marzo. Ma in ogni partita saremo lì a tifare per la squadra biancorossa”.