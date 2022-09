Bagno di folla all’Acrobatic per la campionessa di ginnastica Asia D’Amato

Ieri l’Acrobatic Fitness di Piacenza ha avuto l’onore di ospitare Asia D’Amato, campionessa europea a squadre e vicecampionessa del mondo nel volteggio. Tra selfie e autografi, Asia ha raccontato come è nata la sua passione per la ginnastica artistica e dato consigli alle atlete più giovani.

“E’ nata quando ero piccola – ha detto – avevo sei anni e facevo danza acrobatica, l’insegnante mi chiese se volevo provare a fare ginnastica perché secondo lei ero portata, feci la prima prova in palestra e da quel giorno nacque una grande passione, che ho portato aventi nel tempo. Ogni gara mi ha regalato emozioni diverse, sicuramente l’emozione più grande sono state le Olimpiadi, un sogno per ogni atleta e manifestazione splendida, ma devo dire che anche l’ultimo Europeo che ho vinto è stato bellissimo. Adesso devo pensare a rimettermi in sesto dopo l’infortunio alla caviglia, poi riprenderò l’anno prossimo con le competizioni, purtroppo per questa stagione il Mondiale salterà, ma con la mia forza cercherò di tornare il prima possibile per gareggiare agli eventi più importanti. Il consiglio che posso dare a chi si avvicina a questo sport è di andare in palestra, divertirsi e metterci tanta passione, perché con la passione si può fare veramente tutto”.

Un esempio per tutto il movimento nazionale, che ha in Piacenza l’eccellenza della squadra Acrobatic femminile, lodata dal direttore tecnico Nazionale Enrico Casella: “Per quanto riguarda il movimento nazionale i risultati ottenuti stanno facendo da traino, anche qui a Piacenza abbiamo una squadra che nel giro di due anni è stata promossa dalla Serie C alla A2, grazie al gemellaggio con Brixia Brescia che ha vinto 20 scudetti, la situazione fa ben sperare anche per tutto il territorio piacentino”.