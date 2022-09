Sette giorni di corsa nel deserto del Cile. Simone Zahami è pronto all’impresa

Sette giorni di corsa nel deserto tra canyion, montagne, sabbia e corsi d’acqua. Sette giorni per affrontare una vera e propria impresa sportiva dall’altra parte del mondo: in Cile, al cospetto della meravigliosa catena montuosa delle Ande. Simone Zahami, personal trainer e atleta piacentino, è pronto per una mission quasi impossible. “A fine mese prenderò parte alla Atacama Desert Crossing, una corsa che prevede cinque tappe da quaranta chilometri e una tappa da ottanta”.

Zahami spiega l’impresa che sta per affrontare con il sorriso. Alto l’entusiasmo dell’atleta piacentino che ammette – allo stesso tempo – di essere anche un può preoccupato: “Quando si preparano gare così impegnative e lunghe non si riesce mai a capire fino in fondo se si è pronti o meno”. A rendere la competizione ancora più complessa sono i dieci chili di peso dello zaino, necessario per affrontare sette giorni e sei notti nella natura incontaminata.

All’Atacama Desert Crossing parteciperanno più di 700 atleti. Dall’Italia, oltre Simone, saranno due i portabandiera che rappresenteranno il nostro Paese. “In gare di questa portata già il fatto di portarle a termine è un successo – spiega Zahami – perchè sono gare molto lunghe e dispendiose nelle quali possono manifestarsi diverse incognite legate al tempo e all’affaticamento muscolare”. Come prepararsi? “Bisogna allenare tutto il corpo: non basta correre per essere pronti, ma serve allenare la parte alta quanto la parte bassa del corpo oltre che seguire una corretta alimentazione”.

Dopo questa bella esperienza il prossimo obiettivo sarà partecipare a una competizione che si terrà nel deserto del Gobi. “Prima però però voglio godermi questa gara e togliermi qualche soddisfazione” le sue parole. Com’è nata questa passione ? “Parte molto da lontano da quando andavo alle scuole medie – risponde Simone – ho sempre amato correre e ho avuto la fortuna d’incontrare un insegnante di educazione fisica che mi ha spronato a partecipare a corse d’atletica e a maratone, poi con gli anni ho iniziato ad amare le gare più lunghe e a tappe”.