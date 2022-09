Gas Sales, coach Bernardi: “Soddisfatto di queste prime settimane di preparazione”

Weekend di riposo per la Gas Sales Bluenergy Piacenza che tornerà in palestra lunedì 12 settembre per iniziare la quinta settimana di preparazione precampionato 2022-2023. E da lunedì al lavoro anche Robertlandy Simon che si va aggiungere a Luka Basic, Enrico Cester, Edoardo Caneschi, Nicolò Hoffer, Fabrizio Gironi e Freek de Weijer. Lavoro differenziato per il centrale cubano Roamy Raul Alonso Arce per recuperare al meglio dal problema al ginocchio che gli ha impedito di partecipare con la sua nazionale ai Mondiali.

Il bilancio di queste quattro settimane di lavoro lo fa coach Lorenzo Bernardi.

“Sono soddisfatto – sottolinea il tecnico – di come stanno procedendo le cose, ho trovato grandissima responsabilità ed abnegazione da parte dei giocatori, non è mai facile lavorare con un numero limitato di giocatori. Quando saremo al completo dovremo alzare l’asticella, sono contento perché abbiamo lavorato sulla tecnica individuale riguardo i fondamentali su cui è possibile lavorare. Ci mancano totalmente i sincronismi del sei contro sei, del gioco di squadra, della correlazione muro e difesa perché chiaramente con un numero così ristretto di giocatori su questi aspetti non è possibile lavorare”.

Con il gruppo al gran completo coach Bernardi potrà iniziare a lavorare con ogni probabilità solo da lunedì 19 settembre.

“Di fatto – sottolinea il tecnico – lavoreremo insieme solo due settimane, non so se saranno sufficienti per trovare tutti i sincronismi giusti, certamente non possiamo pensare di avere la migliore squadra alla prima di campionato. Manca il tempo materiale per avere la giusta amalgama ma punto e confido tantissimo sulle individualità, la capacità, la tecnica e motivazioni di ogni giocatore per risolvere le difficoltà che avremo all’inizio, dovremo trovare al più presto, ma senza farci prendere dall’ansia, il nostro sistema di gioco. Abbiamo cinque giocatori biancorossi alle semifinali dei Mondiali, la società deve essere orgogliosa soprattutto per i nostri giovani italiani, per qualche tempo sono stati potenziali promesse, giocatori che potevano arriva e ora sono nei top player italiani. Devono solo essere orgogliosi di rappresentare l’Italia e la Gas Sales Bluenergy ai Mondiali”.

Il gruppo a disposizione di Bernardi godrà ora di due giorni di riposo prima di tornare in palestra ed inaugurare la quarta settimana di preparazione. La ripresa è infatti fissata per lunedì con una doppia seduta.