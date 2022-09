Motonautica: “salta” la tappa di Cremona. Confermata la F1 a San Nazzaro

È ufficiale, visto il perdurare delle condizioni di “magra” del fiume Po, la Federazione italiana di motonautica ha annullato la tappa di Cremona (17 e 18 settembre) che aveva in programma, oltre alla F500, il campionato europeo in prova unica della F125.

Una decisione saggia e attesa: troppo basso il livello del Po per potere gareggiare in sicurezza. A questo punto, un altro grosso interrogativo aleggia sul Gp di Boretto Po (1 e 2 ottobre). Nel caso di un ulteriore “stop”, la stagione si chiuderebbe con Erko Aabrams campione della classe F500 e soprattutto con il nostro Max Cremona mondiale nella F250.

Confermato invece il doppio Gp di F1 a San Nazzaro (23-24-25 settembre). Si corre sempre sul Po, ma a casa Cremona il fiume è come un lago e non ci sono problemi per i piloti. Per dare corpo alla classifica mondiale, si svolgeranno due Gp. Spettacolo garantito, anzi doppio spettacolo. In contemporanea si disputerà il mondiale Osy 400 in prova unica a cui parteciperà il nostro Luca Finotti.

