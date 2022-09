Piace oggi in campo al Garilli per rialzarsi: alle 17.30 c’è la Virtus Verona

Lo stadio Garilli è pronto: questo pomeriggio il Piacenza farà il suo esordio casalingo in stagione contro la Virtus Verona (fischio d’inizio alle 17.30). Dopo la sconfitta nella prima giornata di Serie C in casa della Pergolettese, i tifosi si aspettano una squadra carica al massimo per centrare i primi punti di questo campionato.

L’atteggiamento giusto non mancherà, visto l’imprinting che mister Scalise ha dato a questo gruppo, uscito dal campo stremato per aver cercato il pareggio a tutti i costi a Crema pur ridotto in otto uomini. Mancherà invece qualche pedina fondamentale di troppo, che condizionerà inevitabilmente l’11 iniziale e le scelte a partita in corso. Suljic, Parisi e Zunno sono out per squalifica, Rizza ne avrà per almeno un mese, le buone notizie sono solo in attacco con il rientro di capitan Cesarini e il recupero di Morra (comunque non in perfette condizioni).

L’allenatore biancorosso dovrebbe però cambiare modulo rispetto a quanto si è visto a Crema e passare al 4-42, con Tintori in porta, Frosinini al posto di Parisi a destra e linea difensiva completata da Cosenza, Nava e Capoferri, a centrocampo Munari a destra, Palazzolo e Nelli in mezzo, mentre a sinistra potrebbe fare il suo debutto Lamesta, in attacco il “mago” Cesarini in coppia con Biancheri.