Piace in campo alle 21 al Garilli con la Feralpi. Tornano Suljic, Parisi e Zunno

Provaci ancora Piacenza. Stasera la squadra di mister Manuel Scalise tornerà sul proprio terreno di gioco per la seconda volta in tre giorni, con l’obiettivo di conquistare quei tre punti solamente sfiorati nel finale sabato scorso contro la Virtus Verona.

Attenzione però all’avversario, di grande spessore, che risponde al nome di Feralpisalò (fischio d’inizio allo stadio “Garilli” alle 21). Sarà tutta un’altra partita, di fronte ci sarà una formazione di esperienza e che negli ultimi anni ha messo in mostra uno dei migliori impianti di gioco del girone A di Serie C. Dall’altra parte ci sono i padroni di casa, ancora amareggiati dopo i due punti considerati persi nel secondo turno di campionato.

Per quanto riguarda la formazione che dovrebbe scendere in campo dal primo minuto, vanno registrati i rientri dalle squalifiche di Suljic, Parisi e Zunno, fondamentali per dare qualità ed esperienza. L’undici iniziale ricalcherà così quanto visto contro la Virtus Verona nel modulo, 4-4-2 con Tintori in porta, difesa con Parisi che torna a destra, Capoferri a sinistra, in mezzo Cosenza e Nava. A centrocampo Munari e Frosinini si giocano un posto da titolare a destra, centrali Suljic-Nelli e Zunno si riprenderà la corsia di sinistra. Infine il duo d’attacco, accanto all’imprescindibile capitan Cesarini verrà riconfermato Rossetti che si è sbloccato proprio con la Virtus.

Le partite di oggi

Juve Next Gen-Padova; Novara-Triestina, Pergolettese- Albinoleffe, Pro Patria-Mantova, Pro Sesto-Arzignano, Pro Vercelli-Renate, Trento-Sangiuliano, Vicenza- Lecco, Virtus VR-Pordenone.

La classifica

Novara 6; Lecco, Pordenone, Juve Next Gen e Pro Patria 4; Trento, Renate, Vicenza, Padova, Feralpisalò, Pergolettese, Sangiuliano e Pro Vercelli 3; Virtus VR e Arzignano 2; Albinoleffe, Piacenza, Triestina e Pro Sesto 1; Mantova 0.