Fiorenzuola ad Ancona per tornare a fare punti. Fischio d’inizio alle 18.00

Il Fiorenzuola, dopo la sconfitta di misura subita contro la Vis Pesaro, scende in campo sempre in riva al mare Adriatico contro l’Ancona, con voglia e motivazioni per portare a casa un risultato utile in vista dell’obiettivo salvezza. Fischio d’inizio previsto alle 18.00 allo stadio Del Conero: gara valevole per la terza giornata di campionato di Lega Pro.

L’Ancona – squadra che vanta una storia sportiva di valore tra serie A e serie B – arriva da due pareggi: con il Siena alla prima giornata (1-1) e con il Pontedera per 2-2 dopo essere stata in vantaggio di due reti. La squadra di mister Colavitto quindi è alla ricerca della prima vittoria stagionale, ma dovrà fare i conti con i rossoneri che voglio rifarsi dopo la prestazione di Pesaro.

I rossoneri sono rimasti nelle Marche agli ordini di mister Tabbiani che manderà in campo il solito 4-3-3 (al netto degli infortunati) con il tridente offensivo formato da Giani, Mastroianni e Morello. A difendere la porta Battaiola; difesa a quattro con Potop e Frison centrali e sugli esterni Danovaro e Oddi. La linea mediana sarà composta da Quaini, Oneto e Currarino.

L’andamento del match in tempo reale sul nostro sito Liberta.it.