Nuoto pinnato, al via la stagione della Calypso: 4 piacentini ai Mondiali Master

E’ iniziata la stagione del nuoto pinnato piacentino, con i ragazzi della Calypso che hanno ripreso gli allenamenti presso la piscina del Polisportivo. Gli atleti sono stati divisi in quattro gruppi di lavoro in base all’età: esordienti 2015-2012 allenati da Jonathan Alario e Andrea Rancati, 1° e 2° categoria 2011-2008 allenati da Laura Galli e Umberto Raimondi, 3° categoria juniores e senior dal 2007 in poi allenati da Raimondi e Alario, Master allenati da Alario.

I corsi di nuoto e di avviamento al nuoto pinnato partiranno invece a fine settembre.

“La stagione passata si è conclusa nel migliore dei modi, ottenendo il titolo di campioni d’Italia a squadre nel settore maschile oltre a numerosi titoli Italiani nei vari settori: esordienti, agonisti e master” commenta il responsabile tecnico Umberto Raimondi. “Abbiamo anche conquistato ben tre medaglie in coppa del Mondo, ma non siamo ancora sazi e cercheremo di migliorare ulteriormente i nostri risultati in questa stagione”.

La stagione per il settore master si conclude mercoledì 14 e giovedì 15 settembre con i campionati mondiali di fondo che si svolgeranno presso il lago di Viverone. In rappresentanza della nostra città saranno schierati sia nei 1000 metri che nei 3000 metri: Jonathan Alario m30, Claudio Bonelli m40, Umberto Raimondi m50 e Vincenzo Tortis m55.