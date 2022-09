Volley, Simon di nuovo in biancorosso. “Contento di essere tornato a Piacenza”

È tornato per vincere. Presentazione ufficiale questa mattina alla sede di Nordmeccanica per Robertlandy Simon, uno dei nuovi acquisti della Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza. Il centrale cubano veste di nuovo biancorosso dopo otto stagioni ed è già carico: “Arrivo qui dopo tre scudetti vinti, ci sarà un pizzico di pressione ma mi piacciono le sfide. Il gruppo è ottimo, sono contento di essere tornato e ora sta a noi creare un top team, i top player ci sono, daremo il massimo per provare a vincere”.

