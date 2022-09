Basket, Supercoppa di A2 e Serie B: sorridono Assigeco e Bakery Piacenza

SERIE A2 – L’ASSIGECO BATTE CREMONA

Vittoria mozzafiato per l’Assigeco, che festeggia in Supercoppa con il successo con un solo punto di scarto sulla Vanoli Cremona in un match sconsigliato ai deboli di cuore. Finisce 75-74 per i ragazzi di coach Salieri, lo stesso punteggio che domenica aveva fatto esultare Treviglio contro Piacenza. Nel derby tra i due coach nati a Castel San Pietro, i biancorossoblù l’hanno spuntata dopo 40 minuti “pazzi”: massimo vantaggio locale con +17 (48-31 prima dell’intervallo), ribaltone- Vanoli (57-59 a inizio ultimo quarto). Ma non è finita: Piacenza avanti di sei a due minuti dalla fine, sotto di uno negli ultimi secondi e infine vincitore con un’azione di Sabatini, top scorer con 21 punti. In doppia cifra anche Skeens, Pascolo e Querci, mentre Cremona ha beneficiato di 21 punti di Denegri e dei 16 di Mobio. Davanti al nuovo acquisto Kameron McGusty, l’Assigeco ha saputo stringere i denti, complici anche le uscite forzate per colpi al volto di Varaschin e Skeens. Sabato ultimo impegno del girone verde di Supercoppa ancora alle 20,30 al PalaBanca, questa volta con la Ferraroni JuVi Cremona.

SERIE B – BENE ANCHE LA BAKERY CONTRO VIGEVANO

Trascinata da un Cecchetti in forma smagliante, la Bakery Basket batte la favorita Vigevano nel secondo turno di Supercoppa di Lega Serie B, al PalaFranzanti i biancorossi giocano una grande gara contro una delle corazzate di tutta la categoria e vincono con il punteggio di 69-62 dopo aver condotto praticamente dal primo all’ultimo secondo.

FOTO PETRARELLI