Lyons in campo per Coppa Italia: al Beltrametti arriva la corazzata Rovigo

Il momento della verità è arrivato: oggi alle 16.00 allo stadio Beltrametti è in programma la prima partita ufficiale della nuova stagione dei Lyons, attesi dalla Coppa Italia. I bianconeri ospitano il Rugby Rovigo: subito un avversario di grande valore per gli uomini di Orlandi e Paoletti, che davanti al proprio pubblico vorranno misurare la loro condizione e regalare ai tifosi un pomeriggio di passione e rugby di alto livello.

L’head coach di Sitav Rugby Lyons Carlo Orlandi ha presentato la sfida parlando di un momento importantissimo in vista del prosieguo della stagione: “Siamo contenti e stimolati dal fatto di affrontare alla prima gara stagionale un avversario forte e preparato come Rovigo. Misurare la nostra preparazione contro una squadra di alto livello ci aiuterà sicuramente a valutare lo stato di forma della squadra e individuare gli aspetti di gioco su cui lavorare. Da parte dei giocatori, mi aspetto tanta fame e voglia di giocare: aspettiamo questo momento da cinque mesi, e sono sicuro che tutti vorranno dare il 100% e dare il proprio contributo. Conosciamo il valore di questi ragazzi, l’anno scorso battemmo Rovigo in casa nostra, e sabato vorrei rivedere quello spirito. Ovviamente la sfida non sarà facile, perché c’è ancora molto da lavorare in vista del resto della stagione, ma con l’impegno e la voglia di giocare che vedo negli occhi dei miei giocatori sicuramente possiamo giocarcela e divertirci”.

Appuntamento per le 16.00 di sabato al “Beltrametti”, per la prima uscita ufficiale dei Lyons versione 2022/2023. L’avversario è di quelli importanti, lo stadio è quello di casa, e i bianconeri non vedono l’ora di scendere in campo.

Sitav Rugby Lyons: Zaridze; Buondonno A., Paz, Conti, Bruno (Cap); Biffi, Via A; Portillo, Petillo, Bance; Salvetti, Lekic; Salerno, Cocchiaro, Acosta

A disp.: Borghi, Cafaro, Morosi, Cissè, Moretto, Cuoghi, Cuoghi, Cuminetti, Via G.