Piacenza Calcio a caccia della svolta: oggi alle 14.30 biancorossi ad Arzignano

Conquistare i primi tre punti della stagione. E’ l’obiettivo del Piacenza Calcio, in campo oggi alle 14.30 in casa dell’Arzignano Valchiampo nella quarta giornata del girone A di Serie C. Deve essere la partita della svolta per i ragazzi di mister Scalise, invischiati nelle zone basse della classifica, ma con la chiara intenzione di battere una diretta concorrente per la salvezza.

Sarà un Piacenza votato all’attacco, ma che dovrà fare a meno di Cosenza in difesa squalificato per un turno. Scalise dovrebbe riproporre il 4-3-1-2 visto contro la Feralpisalò, Tintori in porta, difesa con Parisi, Pezzola, Nava e Capoferri, a centrocampo Suljic, Nelli e Palazzolo e Cesarini dietro le due punte Zunno e Rossetti.