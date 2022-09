Calcio Dilettanti, doppio derby con Bobbiese-Gotico e Vigolo-Alsenese. Le partite

Ora che hanno rotto il ghiaccio, le piacentine del Calcio Dilettanti sono pronte a tuffarsi in una nuova domenica di partite, con fischio d’inizio alle 15.30.

ECCELLENZA

Esame Piccardo, in quel di Traversetolo, per la brillante Agazzanese di mister Piccinini, chiamata a continuare volare sulle ali dell’entusiasmo. Deve invece tornare al successo il Nibbiano & Valtidone di Rossini nella sfida casalinga col pari classifica Castelvetro, andando anche oltre le pesanti defezioni dello squalificato Fogliazza e dell’acciaccato Castellana. Alla ricerca del primo squillo da tre punti la Castellana Fontana di mister Costa, anch’essa impegnata tra le mura amiche contro il Rolo.

PROMOZIONE

Ci sarà un doppio derby a caratterizzare il secondo turno, a cominciare da quello in programma al “Candia-Lucio Bianchi” di Bobbio tra i padroni di casa e il Gotico Garibaldina, due tra le realtà più accreditate del girone. Derby del riscatto per due, invece, al “Puppo”, dove tanto il Vigolo quanto l’Alsenese vanno a caccia di punti pesanti in chiave salvezza. Nel contempo, la forte Pontenurese farà di tutto per bagnare al meglio l’esordio casalingo contro un ospite di tutto rispetto quale il Noceto, mentre il CarpaChero di Fossati proverà a dare un bel seguito al sorprendente quanto meritato successo sul Tonnotto nella tana de Il Cervo.

PRIMA CATEGORIA

Già passato agli archivi l’anticipo tra Sporting Fiorenzuola e Lugagnanese, la scaletta del secondo turno prevede altri due derby: a San Giorgio il battesimo interno del neopromosso Drago non si preannuncia certo tutte rose e fiori al cospetto della più quotata Sarmatese, mentre a Vigolzone, dove è di scena la Sannazzarese, motivi di interesse moltiplicati dalla sfida tra i tanti ex su ambo i lati. Al “Curtoni”, tuttavia, il match clou tra le più che gettonate Borgonovese e Fidenza, dove i rossoblù di casa cercheranno di allungare ulteriormente sui borghigiani. A caccia di un bel bis dopo il primo acuto piazzato a Sarmato anche la PontGazzola, che riceve la visita della frizzante ViaroleseSissa di Binchi. La sfida incrociata con le parmensi prosegue poi nelle contese di Soragna, dove la Spes conta di travestirsi da corsara, quella sul campo del quotato Zibello, opposto ad un FiorePallavicino col dente avvelenato, e ancora quella di Fontanellato, dove lo Ziano vedrà di vendere cara la pelle.

SECONDA CATEGORIA

Girone A

Gragnano-San Corrado

A.C. Libertas-GossolengoPittolo

RiverNiviano-Podenzano

Rottofreno-San Giuseppe

San Lazzaro-Bobbio2012Perino

San Nicolò-Pianellese

Travese-San Rocco

Girone B

Corte Calcio-Gropparello

Pro Villanova-Fraore

Salicetese-Fonta Calcio

San Leo-Arquatese

Club Mezzani-Cadeo

Virtus San Lorenzo-San Polo

CombiSalso-San Secondo

TERZA CATEGORIA

Bivio Volante-B.F.Bettola Farini

Caorso-Folgore

Fulgor Fiorenzuola-Virtus Piacenza

Gerbidosipa-Besurica

Podenzanese-Academy Moretti

Primogenita-Alseno Calcio

San Polo-San Filippo Neri

Vernasca-Turris