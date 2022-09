Sport e divertimento: al Dordoni il meeting di atletica per disabili con lo Special Dream Team

Otto discipline per una giornata in compagnia a base di sport e puro divertimento. È stato un vero e proprio successo il meeting di atletica per disabili organizzato nella giornata di sabato al campus “Pino Dordoni” da parte della società piacentina dello Special Dream Team. In un appuntamento a suo modo storico – per la prima volta una manifestazione del genere si è infatti disputata nella nostra provincia – gli atleti coordinati dal presidente Stefano Rossi se la sono vista con avversari di altre società, per lo più provenienti dal nord Italia.

Si è passati dalle gare di velocità sui 50, 100, 200 e 400m, fino al salto in lungo, al lancio del peso, del vortex e del mini-javelin. Impeccabile l’organizzazione che non ha fatto mancare nulla ai partecipanti, che dopo le gare del pomeriggio hanno chiuso una giornata speciale con le premiazioni, fra i sorrisi e le più classiche foto di rito.

