Gas Sales, rientrati anche i campioni mondiali. Ora la squadra è al completo

Ranghi completi per la Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza. Sesta settimana di lavori, penultima prima dell’inizio della Superlega, con coach Lorenzo Bernardi che ha ritrovato al PalabancaSport il roster completo. Gli azzurri iridati Yuri Romanò, Francesco Recine e Leonardo Scanferla, le medaglie di bronzo dei brasiliani Yoandy Leal e Ricardo Lucarelli insieme al palleggiatore Antoine Brizard si sono uniti al gruppo dei giocatori che già da alcune settimane stanno lavorando per preparare la nuova stagione.

Lavoro differenziato per il centrale cubano Roamy Raul Alonso Arce e lo schiacciatore Ricardo Lucarelli: il primo sta recuperando al meglio dal problema al ginocchio che gli ha impedito di partecipare con la sua nazionale ai Mondiali, il secondo sta recuperando dal problema al polpaccio che ha accusato durante i Mondiali.

Sesta settimana di lavoro che si chiuderà con la prima uscita ufficiale della squadra: il 24 e 25 settembre sarà impegnata al PalaGeorge di Montichiari nel “Trofeo Astori” insieme a Milano, Verona e Padova. Sabato alle 20,30 Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza affronteràPadova e domenica alle 15.30 oppure alle 18.00, in base ai risultati di sabato, Milano o Verona.

La presentazione ufficiale della squadra è in programma mercoledì 28 settembre alle 21.00 al PalabancaEventi, ex Palazzo Galli, in Via Mazzini. Special guest la dj radiofonica e presentatrice Kristen Reicher. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.