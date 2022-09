Il 5 ottobre primo turno di Coppa per il Piace: al Garilli contro la Pro Vercelli

E’ quasi tempo di Coppa Italia per il Piacenza Calcio, che mercoledì 5 ottobre alle 18.00 affronterà la Pro Vercelli nel primo turno eliminatorio. Quella contro i piemontesi sarà una sfida in gara unica ad eliminazione diretta. In caso di parità verranno quindi disputati i tempi supplementari, e all’occorrenza i calci di rigore. In caso di vittoria, nel secondo turno, il Piacenza affronterà la vincente tra Pergolettese e Sangiuliano.

