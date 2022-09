Gas Sales, Lucarelli tra una settimana torna ad allenarsi. “Non vedo l’ora di giocare”

Non vede l’ora di giocare Ricardo Lucarelli. Il nuovo schiacciatore della Gas Sales è stato presentato stamattina al Palabanca e ha rassicurato tutti sulle sue condizioni: “Sto recuperando bene dalla lesione che ho avuto ai Mondiali, tra una settimana dovrei tornare ad allenarmi, non sto nella pelle perché qui ho trovato un grande gruppo”. Per lo scudetto la grande favorita è Perugia, ma Lucarelli avanza la candidatura della Gas Sales: “Essere favorita conta poco, lo sappiamo, noi siamo una squadra forte e aggressiva e vogliamo almeno la finale, non importa contro chi”.

