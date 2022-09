Torna “Sport in piazza”: tre tappe in tutta la provincia e oltre 1.500 i ragazzi

Oltre 1500 ragazzi di sette Comuni della nostra provincia saranno coinvolti nell’edizione 2022 di “Sport in piazza”. La manifestazione organizzata dal Coni provinciale torna dunque con numeri mai visti e in tre tappe: si parte il 1° di ottobre a Ponte dell’Olio dove ci saranno anche gli studenti delle scuole di Bettola, Farini e Ferriere, secondo appuntamento l’8 ottobre a Carpaneto con anche gli alunni di Gropparello, chiusura infine il 22 ottobre a Vigolzone. Scopo dell’iniziativa sarà come sempre permettere ai giovani di praticare più discipline per avvicinarli al mondo dello sport. “Dopo due anni di restrizioni finalmente torniamo alla normalità e con maggiore coinvolgimento – ha spiegato il delegato provinciale Coni, Robert Gionelli – allestiremo come sempre palestre a cielo aperto per far capire ai giovani l’importanza dello sport”.

