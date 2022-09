Assigeco Basket Piacenza ricevuta in Comune: “Un riferimento per i ragazzi”

Oggi il Comune di Piacenza ha ospitato la consueta presentazione dell’Assigeco Basket Piacenza, alle porte della nuova stagione di Serie A2. L’incontro ha visto la partecipazione del sindaco Katia Tarasconi e dell’assessore allo sport Mario Dadati, omaggiati con una maglia ufficiale della squadra. L’evento ha rappresentato un ritorno alla tradizione dopo l’anomala interruzione degli anni scorsi, in cui le norme anti-covid hanno impedito il regolare svolgimento di questa iniziativa.

Erano presenti anche i giocatori dell’Assigeco Piacenza e alcuni membri dello staff, tra cui il capo allenatore Stefano Salieri e il direttore sportivo Alessandro Pagani.

“E’ un onore per la cittĂ di Piacenza avervi in questa sala consiliare – ha spiegato il primo cittadino. – Praticate uno degli sport piĂą belli che ci siano, io stessa ho il basket nel cuore e farò di tutto per venirvi a vedere. Che questo sia un anno positivo, perchĂ© le vostre soddisfazioni sono le soddisfazioni di tutta la cittĂ . Siete un riferimento per i ragazzi piĂą giovani per cui è importante che diate il buon esempio, i giovani vi guardano e avete una grande responsabilitĂ anche fuori dall’ambiente sportivo. Un grande in bocca al lupo”.