Missione abbandonare l’ultimo posto per il Piace. Fischio d’inizio alle 14.30

Missione abbandonare l’ultimo posto per il Piacenza che alle 14.30 scenderà in campo al Garilli contro l’Albinoleffe che dista un punto e staziona al penultimo posto. Un’altra sconfitta per gli uomini di Scalise significherebbe già crisi, a sole tre settimane dall’inizio del campionato.

Scalise con la consapevolezza che servono i tre punti mette in campo un 4-4-2 con Tintori in porta, in difesa il rientrante Cosenza che affiancherà Nava nella coppia di centrali; a destra Parisi e a sinistra Frosinini, centrocampo con Munari, Suljic, Nelli e Zunno; in attacco il tandem Cesarini-Rossetti.

“Il nostro pubblico finora è stato straordinario – le parole del mister – e per questo chiedo di avere tutti un po’ più di serenità per questi ragazzi, stiamo lavorando insieme da soli 60 giorni, non sono passati sei mesi e le cose si possono sistemare. Se mi sento di fronte a un bivio? No, per il semplice fatto che se dovessimo vincere questa partita e perdere la prossima saremmo ancora punto e a capo, il calcio è così”.

Fischio d’inizio alle 14.30. La partita – come sempre – verrà raccontata in tempo reale su Liberta.it.