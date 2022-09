Quattro medaglie per gli atleti del Karate Piacenza all’Open Turin Cup

Grande successo del Karate Piacenza Farnesiana all’Open Turin Cup, gara internazionale Wkf (federazione olimpica) giunta alla decima edizione. Alla competizione torinese hanno preso parte 850 atleti di 141 società provenienti da Italia, Spagna, Francia e Belgio. Il livello della competizione è stato veramente eccezionale con numerosi atleti in ogni categoria e il Karate Piacenza si è distinto come al solito.

I RISULTATI

Medaglia d’oro per Giulia Ghilardotti, campionessa italiana in carica nella categoria Under 21 -55 chili, che ha dimostrato grandi doti e un immenso talento.

Medaglia d’argento per Mattia Bongiorni, campione italiano in carica, nella categoria Under 14 +55 chili. Nei confronti di tale atleta, il direttivo del Karate piacenza ha grandi ambizioni per il futuro.

Angelica Ghilardotti, vicecampionessa d’Italia nella categoria Junior -59 chili, ha battuto atlete di grande valore conquistando la medaglia d’argento.

Eva Dallavalle nella categoria under 14 +47 chili ha conquistato la medaglia di bronzo superata solamente da una fenomenale atleta francese.

Flavio Ghilardotti nella categoria Senior – 67 chili dopo le eliminatorie ha disputato la finale per il bronzo perdendo di strettissima misura (3 a 3 per giudizio arbitrale) contro un atleta della nazionale italiana Under 21.

Maya Pilotti ha disputato una gara eccellente sostenendo 5 incontri e conquistando il quinto posto nella categoria Junior -48 chili.