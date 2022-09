Big match in Eccellenza, due derby in prima categoria. Tutte le gare della domenica

Un’altra domenica di calcio dilettanti ricca di partite, derby e della passione dei tifosi di tutta la provincia. Partite ad alta quota, tra le mura amiche, per Agazzanese e Pontenurese. Due derby in Prima. Palla al centro, non ovunque, alle 15,30. Ieri pomeriggio bella partita tra San Giorgio e Pontolliese, vinta al novantesimo dai padroni di casa grazie alla rete di Passerini. Risultato finale 2-1.

ECCELLENZA

Al di là della sfida tra due delle quattro battistrada, ossia Cittadella-Borgo San Donnino, il campo centrale è il “Baldini” di Agazzano, dove i granata di mister Piccinini proveranno a calare il poker di successi di fila di fronte alla corazzata Virtus Castelfranco, a sua volta sempre vittoriosa nelle prime quattro giornate. Chiamato invece a rialzare prontamente la testa il Nibbiano&Valtidone di Rossini nella non semplice trasferta di Campagnola. Attese inoltre buone nuove dalla CastellanaFontana di Costa nel confronto diretto per la sopravvivenza sul campo dell’ostica La Pieve Nonantola.

PROMOZIONE

Qui la partita del giorno è indubbiamente quella di Pontenure, dove tanto la locale squadra di Bongiorni quanto il Terme Monticelli puntano a proseguire la striscia vincente e, presumibilmente, a prendere il comando in solitaria, dato che per la terza battistrada, il Fornovo Medesano, si preannuncia piuttosto complicato il test sul campo del brillante CarpaChero di mister Fossati. Ghiotto e interessante pure il resto del menù relativo alle nostre portacolori. Al “Levoni” il buon GoticoGaribaldina di Achilli e Porcari può e deve fare la voce grossa pure al cospetto del gettonato, ma sin qui deludente, Tonnotto, mentre la Bobbiese di Ciotola è chiamata a prendersi l’immediata rivincita, rispetto alla sconfitta del mercoledì di Coppa, sul campo del pur forte (ma ancora al palo) Noceto (qui palla al centro alle 16,30). Contro l’ospite e pari classifica Solignano, l’Alsenese di Guarnieri non deve posticipare oltre l’appuntamento col primo successo; dal canto suo il Vigolo di Forlini non deve uscire a mani vuote dalla trasferta di Brescello.

PRIMA CATEGORIA

Sui campi di Sarmatese e Lugagnanese i restanti due derby di giornata; la squadra di Caragnano, reduce dal franco successo col Drago, cerca il bis ma non avrà vita semplice al cospetto del pimpante Sporting Fiorenzuola, avanti un punto rispetto ai biancazzurri. Per la matricola di Brodesco altro severo esame di fronte alla quotata Borgonovese di Ferranti, che si fa preferire in sede di pronostico. Al “Puppo” bella sfida tra la Spes Borgotrebbia e lo Zibello, costretto sette giorni fa ad interrompere la lunga striscia di imbattibilità dal sorprendente FiorePallavicino di Zerbini, chiamato a confermarsi squadra di rango nell’appuntamento interno (a Villanova) contro l’Audax Fontanellatese. Buona la partenza anche dello spigliato Vigolzone di Stefanelli, che vedrà di farsi rispettare pure a domicilio della Viarolese di Binchi. A caccia del primo successo, dopo due robusti pareggi, lo Ziano di Viciguerra ai danni dell’ospite Soragna tuttora al palo, come pure la Sannazzarese di Di Donna, che deve schiodarsi dallo 0 in classifica prendendosi lo scalpo di un’altra presunta grande quale il Fidenza.

SECONDA CATEGORIA

Le partite del girone A sono Bobbio2012Perino-RiverNiviano, GossolengoPittolo-San Nicolò, Gragnano-Rottofreno, Pianellese-San Lazzaro Farnesiana, San Corrado-Travese, San Giuseppe-A.C.Libertas, San Rocco-Podenzano. Nel girone B si sfideranno Cadeo-Arquatese, Combisalso-Pro Villanova, Fonta Calcio-Virtus San Lorenzo, Fraore-Corte Calcio, Gropparello-Salicetese, San Polo-San Leo, San Secondo-Club Mezzani.

TERZA CATEGORIA

Academy Moretti-Gerbidosipa, Alseno Calcio-Caorso, Besurica-Bivio Volante, Folgore-B.F.Bettola Farini, Podenzanese-Primogenita (ore 17,30), San Filippo Neri-Fulgor Fiorenzuola, Turris-San Polo e Virtus Piacenza-Vernasca (ore 17,30).