Finisce 0-0 il primo storico derby femminile tra Biancorosse e Besurica

È finito a reti bianche il primo storico derby nella storia del calcio femminile piacentino, valido per il campionato di Eccellenza e giocato oggi sul campo di Caorso tra le Biancorosse e la Besurica.

Dopo un primo tempo equilibrato, nel quale sono state le classe 2005 Bottini e Goundali a suonare la carica per la Besurica, nella ripresa le Biancorosse hanno preso in mano la partita, creando occasioni su occasioni, senza riuscire a concretizzare. Da segnalare un gol di Adiletta annullato per fuorigioco.

La battaglia in campo è stata accesa, ma comunque mai sopra le righe.

IL TABELLINO

Biancorosse (4-3-3): Orlando; Zisa, Sivelli, D’Auria B., Macciotti (56′ Scala); Vailati, Adiletta, Cervini; Gallo (50′ Masuzzo), Oleotti, Mainardi. All.: Imprezzabile. (Gasparini, Romero).

Besurica (4-3-3): Galmuzzi; Tramelli M, D’Auria F., Di Fresco (52′ Pea), Pagani A.; Barbarini, Libori (90′ Tramelli A.), Rescalli; Pagani F. (90′ Pianetti), Bottini, Goundali (73′ Fittipaldi). All.: Ranza. (Bellani, Boselli, Chiesa, Garbazza, Riva).

Arbitro: Ponte di Piacenza

© Copyright 2022 Editoriale Libertà