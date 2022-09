Motonautica a San Nazzaro: Zandbergen olandese volante nel Gran Premio d’Italia

Per la serie “saranno famosi”, è l’olandese Ferdinand Zandbergen a togliere lo scettro di favorito al compagno di squadra Sami Selio e ad imporsi con una certa prepotenza nel Gp d’Italia di F1 sulle acque del Po a San Nazzaro.

La motonautica scopre così un giovane talento che in mattinata coglie la pole position e in gara domina dal primo all’ultimo giro con il piglio di un veterano.

La corsa vede l’olandese volante al comando fin dalla prima boa inseguito da Andersson che però dopo 4 giri perde colpi facendosi sorpassare da Al Quemzi, Chiappe e Comparato. Più dietro Shaun Torrente inizia la sua risalita e dal sesto posto si porta in terza posizione.

Nel frattempo Morin e Chiappe si fermano per noie meccaniche. Ultimi giri senza particolari emozioni e ordine d’arrivo che premia nell’ordine Zandbergen, Al Quemzi, Torrente, Andersson e Alberto Comparato (che finalmente va a punti nel mondiale).

In contemporanea con la F1, a San Nazzaro si è disputato anche il mondiale in prova unica della Osy 400. Meritatissima la vittoria del polacco Jakub Rochowiak, alle sue spalle in connazionale Strumnik e poi ottimo terzo il nostro Luca Finotti, finalmente sul podio.

