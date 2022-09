Dopo il successo della scorsa edizione, il palinsesto di Telelibertà torna ad arricchirsi del format tutto dedicato alla Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, la squadra piacentina di pallavolo che quest’anno – dopo una sontuosa campagna acquisti che ha consentito a campioni del calibro di Simon, Leal, Lucarelli e Romanò di approdare al PalaBancaSport – ha tutte le intenzioni di puntare molto in alto nel campionato di Superlega 2022/2023 e in Europa in Coppa Cev.

La trasmissione “Volley Piacenza #atuttogas” è pronta a tornare in onda su Telelibertà (canale 76 del digitale terrestre, oppure in streaming sul sito www.liberta.it), a partire da domani, 27 settembre, ogni martedì alle ore 21. A condurla sarà ancora una volta il giornalista Marcello Tassi, sempre accompagnato dalla prima firma del volley della Gazzetta dello Sport Gianluca Pasini e da Simone Carpanini, giornalista e commentatore delle sfide interne della Gas Sales Bluenergy.

Oltre a loro, interverranno di volta in volta giocatori o dirigenti della Gas Sales per commentare con ausilio di grafiche e immagini il cammino italiano ed europeo della squadra di coach Bernardi.

Inoltre, in occasione delle partite di cartello, lo studio si collegherà via Zoom con giocatori della squadra avversaria, allenatori o elementi di spicco del panorama pallavolistico italiano e non solo.

Ventidue (più eventuali playoff) le puntate previste, per una stagione tutta da vivere in campo e su Telelibertà.

La regia del programma è a cura di Filippo Adolfini e Giuseppe Piva, con quest’ultimo che sostituisce momentaneamente la regista neomamma Alessandra Colpo, mentre la gestione dello studio e delle riprese è affidata a Davide Franchini.

Per la prima puntata di domani sono in programma tante sorprese e ospiti speciali: maggiori dettagli domani su Libertà.