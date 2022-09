Gas Sales Bluenergy Piacenza, domani sera la presentazione della squadra

Domani sera, mercoledì 28 settembre, la Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza alza il velo sulla nuova stagione con la presentazione della squadra agli organi di informazione, alle autorità, sponsor e supporter biancorossi.

L’appuntamento è alle 21.00 quando squadra, staff e dirigenti si recheranno al PalabancaEventi, già Palazzo Galli, per dare inizio ad una grande festa in occasione nella quale si avrà l’opportunità di fare la conoscenza di chi, con il proprio contributo e la propria passione, porta in alto la pallavolo maschile piacentina. E dove tante saranno le sorprese in vista della nuova stagione che per i biancorossi inizierà domenica 2 ottobre alle 20.30 al PalabancaSport con Verona.