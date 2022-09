Il ct De Giorgi ospite a Volley Piacenza: “La Gas Sales è pronta a regalare emozioni”

Romanò, Recine e Scanferla saranno sempre i “suoi ragazzi”, parte di un gruppo che gli ha regalato una gioia indescrivibile e per questo non li ingrazierà mai abbastanza. Lo ha fatto però questa sera su Telelibertà Fefè De Giorgi, intervenendo a sorpresa nella prima puntata di “Volley Piacenza #atuttogas”.

Il ct della Nazionale italiana è stato il super-ospite della trasmissione condotta dal giornalista Marcello Tassi, in collegamento video per parlare del recente oro mondiale, un trionfo che si sta ancora godendo. “Certo che ho realizzato quello che abbiamo fatto – ha detto – ogni giorno è qualcosa di sempre più piacevole e posso godermelo, i giocatori meno visto che devono pensare al campionato… Il nostro segreto? Non ce ne sono, è stato un percorso fatto con giovani che hanno sopperito alla mancanza di esperienza con altre qualità”.

Un saluto poi ai giocatori della Gas Sales in studio e un “abbraccio virtuale” in vista dell’inizio della stagione. “Li ringrazierò sempre – ha ammesso il ct – soprattutto Checco e Leo si sono messi a disposizione pur non avendo molto spazio, ma anche Yuri è stato bravissimo a sfruttare ogni spazio, quella medaglia che hanno al collo è la dimostrazione di un grande percorso da parte di tutti e tre perché ognuno di loro ha veramente grandi margini di miglioramento”. Poi un aneddoto “scaramantico” su Recine: “Deve continuare a giocare a Mario Kart visto che porta bene, è un nostro punto di riferimento. Il prossimo obiettivo? Ci sono prima di tutto gli Europei, poi penseremo anche alle Olimpiadi, ma noi ci concentriamo soprattutto sul crescere divertendoci, non ci poniamo dei limiti e pensiamo a giocare”.

Non poteva mancare un pronostico sulla vittoria finale della Superlega. “A voi dico Perugia, a loro dirò Piacenza così nessuno se la prende – ha scherzato De Giorgi – parlando seriamente penso che gli umbri siano i più attrezzati, ma questa Gas Sales ha veramente le potenzialità per arrivare in fondo”.

Non solo il ct Fefè De Giorgi, anche la Gas Sales si coccola la sua “meglio gioventù”. La chiama così la presidente Elisabetta Curti, che nel corso della puntata ha elogiato i tre campioni del mondo e caricato la squadra in vista dell’inizio della Superlega.

