Volley Piacenza riparte alle 21: tra gli ospiti De Giorgi, il coach campione del mondo

Sta finalmente per iniziare la stagione della Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, pronta a fare il suo esordio domenica al PalaBancaSport contro Verona. Un’avventura tutta da seguire per gli appassionati di pallavolo, grazie anche alla nuova edizione di “Volley Piacenza #atuttogas”. Il format di Telelibertà torna puntuale anche quest’anno per approfondire le partite della Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, con la conduzione del giornalista Marcello Tassi. Si ricomincia questa sera alle ore 21 su Telelibertà, con immagini, commenti, contributi e naturalmente ospiti d’eccezione.

I primi protagonisti del programma non possono che essere loro: Yuri Romanò, Francesco Recine e Leonardo Scanferla, i biancorossi che hanno vinto i Mondiali con la Nazionale italiana. Ad accompagnarli ci saranno la presidente della Gas Sales Bluenergy Elisabetta Curti e coach Lorenzo Bernardi. Scopriremo le emozioni che hanno vissuto anche grazie al contributo del loro “condottiero”, il ct della Nazionale Fefè De Giorgi, che sarà presente nella seconda parte in collegamento video.

Immancabili, saranno presenti anche Gianluca Pasini, prima firma del volley della Gazzetta dello Sport, e Simone Carpanini, giornalista e commentatore delle sfide interne della Gas Sales Bluenergy.

Oltre alla presentazione del campionato, con ampie analisi sulle favorite e sui giocatori in rosa, si parlerà anche della Coppa Cev, oltre che del primo impegno che ha visto in campo la Gas Sales nello scorso fine settimana al Torneo di Montichiari. Il tutto alla vigilia della presentazione della squadra in programma domani alle 21.00 al PalaBancaEventi, ex Palazzo Galli, in via Mazzini.

Le repliche di “Volley Piacenza #atuttogas” andranno in onda domani alle ore 9 e alle 17.