Eleonora, pallavolista trans del S. Nicolò maschile: “Ho cambiato sesso, sogno la A femminile”

Si chiama Elenora Pescarolo, ha 22 anni, ed è una giocatrice del San Nicolò, formazione di pallavolo di serie C regionale. Maschile. Già, perchè la pallavolista, fino a due anni fa, si chiamava Nicholas e ha optato per una importante scelta di vita. Un lungo percorso quello che l’ha condotta all’intervento chirurgico per il cambio di sesso e che la pallavolista originaria di Codogno racconta in una lunga intervista pubblicata su Libertà oggi.

“Sogno di giocare nella serie A femminile” – ha dichiarato la giocatrice che, nel suo passato, vanta un passato nel vivaio del Vero Volley Monza, società che all’epoca militava in serie A2. A dividerla dal suo sogno sono 12 esami ormonali a cui si sottopone mensilmente per attestare che il livello di testosterone nel suo sangue rientra nelle norme vigenti stabilite dalla Federazione Italiana di Pallavolo. Il primo due settimane fa: «È andato bene – racconta col sorriso – non lo vivo come un peso, non ho niente da nascondere e sono fiera di quella che sono. La vittoria più importante l’ho avuta fuori dal campo».

