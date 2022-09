La Gas Sales si presenta alla città: “Sogniamo in grande e un PalaBanca pieno”

Salone del PalabancaEventi completamente gremito ieri sera per la presentazione ufficiale della Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, l’ormai tradizionale sfilata prima dell’inizio del campionato. Una bella serata, condotta da Nicola Gobbi e da Kristen Reichert, che quest’anno sarà l’animatrice delle gare interne al PalabancaSport.

Gas Sales al gran completo, con lo staff dirigenziale capitanato dalla presidente Elisabetta Curti, applauditissimo coach Lorenzo Bernardi che avrà il compito di trascinare il gruppo fino in fondo a tutte le competizioni. Poi i giocatori, ovazione per Robertlandy Simon, tornato in biancorosso e mai dimenticato dai tifosi, e per i tre campioni del mondo Romanò, Recine e Scanferla, in un tripudio di cori intonati dai Lupi Biancorossi. Gran finale con la presentazione della nuova maglia, che avrà l’effigie della chiesa di Santa Maria di Campagna.