Il Piace in campo domani contro il Sangiuliano City. Serve fare punti

Non può più permettersi passi falsi il Piacenza, ultimo in classifica e ancora alla ricerca di se stesso. Domani pomeriggio i biancorossi torneranno in campo per la sesta giornata di campionato, fischio d’inizio alle ore 17.30 sul campo del Sangiuliano City, la matricola terribile che è attualmente al quinto posto del girone A.

Mister Scalise dovrà ripartire dal Piacenza che nell’ultimo turno era in vantaggio per 2-0 contro l’Albinoleffe, stavolta senza subire rimonte. “Giochiamo contro una neopromossa che sta vivendo un ottimo momento pieno di entusiasmo – ha detto Scalise – noi però veniamo da una buona settimana e dobbiamo avere la consapevolezza che contro l’Albinoleffe vincevamo 2-0, una squadra di categoria che vuole fare un campionato importante”.

L’allenatore biancorosso dovrà fare i conti con diverse assenze, e il neoacquisto Persia partirà dalla panchina. Il probabile undici titolare vedrà dunque Rinaldi in porta, difesa a quattro Parisi, Cosenza, Masetti e Capoferri, a centrocampo Munari, Nelli e Palazzolo, in attacco capitan Cesarini dietro le due punte Zunno e Morra.