Basket Serie B, la sfida a Senigallia inaugura la stagione della Bakery

Sarà subito un debutto probante quello che attende la Bakery Piacenza, che oggi (domenica 2 ottobre) inizia la propria avventura in Serie B maschile (girone C) ospitando la Goldengas Senigallia nella prima giornata di campionato in programma alle 18.00 al PalAnguissola.

Il match metterà di fronte due formazioni che, pur con percorsi profondamente diversi, hanno vissuto un’estate di profondo rinnovamento. I marchigiani sono reduci da una stagione semplicemente perfetta, conclusa alle semifinali promozione, e provano a divertirsi nuovamente puntando su coach Filippetti e affidandogli una squadra dinamica e già esperta della categoria: i lunghi Pozzetti (top scorer in Supercoppa con 13,3 punti di media), Musci e Lemmi garantiscono solidità e capacità di aprire il campo, mentre sugli esterni attenzione a Santucci e Neri, entrambi in arrivo da Omegna ed autori di 13 e 9,5 punti di media nella positiva cavalcata in Supercoppa LNP 2022. A completare il reparto, il confermatissimo Giacomini ed il classe ’99 Gnecchi, chiamato a bissare la crescita della scorsa stagione. Infine, l’ala Cerruti e l’esterno Valle porteranno intensità dalla panchina completando le rotazioni di una Senigallia che, proprio con il bel percorso in Supercoppa, si appresta ad essere formazione ostica nel girone C di Serie B.

Dal canto suo, la Bakery si appresta a vivere la nuova avventura in categoria dopo la scelta estiva di rinunciare all’A2 (salvezza conquistata sul campo) per improntare un nuovo progetto incentrato sui giovani. La panchina è affidata al livornese Marco Del Re, con i biancorossi subito protagonisti in Supercoppa superando due turni e cedendo di poco alla corazzata Livorno negli ottavi di finale, sfiorando così il pass per le “magnifiche otto”. L’amalgama di un gruppo totalmente nuovo, le insidie di una nuova categoria, per di più in un girone come il C giudicato dagli addetti ai lavori come uno dei più difficili come tasso tecnico. Tanti aspetti da tenere in considerazione in casa piacentina, ma ci sono senza dubbio anche la voglia di far bene e il tifo biancorosso, una piacevole costante. In casa Bakery, difficile fare pronostici sulla stagione che sarà, ma di certo sarà vissuta al massimo.