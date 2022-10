Dilettanti, sfide interne per le piacentine d’Eccellenza. Pontenurese, match al vertice

Nuova domenica di calcio dilettanti, nuova domenica di emozioni. Palla al centro alle 15.30.

ECCELLENZA

Con il doppio dei punti rispetto all’avversaria di turno, l’Agazzanese viaggia con fiducia alla volta di Anzola nell’Emilia, nel bolognese, dove vuole dimostrare che il primo scivolone di sette giorni fa è stato soprattutto causa di episodi avversi. L’Anzolavino merita il giusto rispetto, ma è certo alla portata dei granata. Nel contempo è giunta l’ora di trovare tanta più continuità, in positivo, da parte del Nibbiano & Valtidone di Rossini, chiamato al tris di successi ravvicinato dopo aver violato il campo del Campagnola e fatto il secondo brindisi in Coppa contro il Gotico; Minasola e soci, stavolta, devono usare stesso trattamento nei confronti dell’ospite Arcetana. Deve poi tornare quanto meno a muovere la classifica, che comincia a farsi delicata, la Castellana Fontana di Costa nell’appuntamento casalingo contro il forte Castelvetro.

PROMOZIONE

I riflettori sono principalmente puntati sull’impegno della Pontenurese di Bongiorni, attesa come sette giorni fa da un confronto diretto al vertice, stavolta a domicilio della coinquilina Fornovo Futura Medesano. Il Gotico Garibaldina di Achilli e Porcari vedrà a sua volta di mantenere il passo delle migliori andando ad “infilzare” Il Cervo nella propria tana, mentre al “Candia-Lucio Bianchi” la Bobbiese di Ciotola deve concedere il bis, rispetto al colpaccio di Noceto, mettendo sotto il fanalino di coda Brescello. Auspicale poi che, al “Puppo”, il Vigolo riesca a ripetersi alla stessa stregua dell’identica sfida del mercoledì di Coppa contro il forte Carignano, agganciandolo così a quota 7. E mentre il Carpaneto Chero vedrà di rialzare immediatamente la testa a domicilio del Solignano, l’Alsenese andrà coraggiosamente a tastare i moti di riscatto del Tonnotto, a San Secondo, dove la squadra di Guarnieri ha nessuna intenzione di issarsi sull’altare del sacrificio.

PRIMA CATEGORIA

Il gustoso antipasto di ieri sera a Vigolzone da preludio al ricco pasto odierno, fatto di tante sfide che si preannunciano avvincenti e spettacolari. Per somma di punti la più intrigante è quella in programma a Busseto tra il quotato Fidenza ed il brillante FiorePallavicino, a caccia del tris di successi di fila. Due i derby in cartellone: quello del “Cementirossi”, dove la PontGazzola cerca immediato riscatto al cospetto del regolare Ziano, che nelle prime tre ha sempre pareggiato, e quello che si gioca al “Curtoni” tra i rossoblù locali partiti di buona lena e la Sannazzarese ancora al palo. Junior Drago impegnato in quel di Fontanellato, Lugagnanese di scena sul campo dello Zibello, Sarmatese che va a far visita al Soragna, Sporting Fiorenzuola attesa dall’appuntamento casalingo contro la Viarolese Sissa.

SECONDA CATEGORIA

Girone A

A.C. Libertas-Bobbio 2012 Perino

River Niviano-San Rocco

Podenzano-Gossolengo Pittolo

Rottofreno-Pianellese

San Lazzaro-San Corrado

San Nicolò-Gragnano

Travese-San Giuseppe

Girone B

Arquatese-Gropparello

Corte Calcio-San Polo

Pro Villanova-Fonta Calcio

Salicetese-Combisalso

San Leo-Cadeo

Club Mezzani-Fraore

Virtus San Lorenzo-San Secondo

TERZA CATEGORIA

B.F. Bettola Farini-Turris

Bivio Volante-Folgore

Caorso-Virtus Piacenza

Gerbidosipa-Alseno Calcio

Primogenita-San Filippo Neri

San Polo-Podenzanese

Vernasca-Besurica

Già giocata: F. Fiorenzuola-Academy Moretti